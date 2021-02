«On s'est battus avec la rondelle» -Claude Julien

« On s’est battus avec la rondelle. Des jeux simples. Des passes simples, etc. Ça n’a pas été un gros match de notre part. On n’a pas pris les Sénateurs à la légère, mais on semblait n’avoir aucun synchronisme.

« En deuxième, même des passes d’un bâton à un autre étaient un défi. J’ai même vu des gars être frustrés en deuxième. À l’entracte, j’ai dit aux joueurs de simplifier les choses et on s’est retrouvés en troisième période. »