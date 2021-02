Price accorde 3 buts en 22 tirs | «Ce soir, je ne l'ai pas trouvé bagarreur» -Dany Dubé

Le premier but des Sénateurs a été la résultante d’un tir parfait (intérieur du poteau) de Thomas Chabot. Le dernier, celui de Connor Brown, a été dévié tel une balle tombante au baseball. Pas de chance là-dessus.

Mais en dépit de la qualité du tir de Tim Stützle et du fait que le Canadien était en désavantage d’un homme, Price n’a pas été à son mieux sur le deuxième but d'Ottawa. Et, sur papier, il faut admettre que trois buts accordés en 22 tirs, ce n’est pas la norme pour le gardien du Canadien.

« Ce soir, je ne l’ai pas trouvé bagarreur. Je ne l’ai pas senti se battre pour la rondelle », a cerné Dany Dubé qui s’attend à ce que Price soit devant le filet, samedi après-midi, à Ottawa.