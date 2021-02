Sénateurs 3 Canadien 1 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal affronte les Sénateurs d’Ottawa, ce soir, au Centre Bell, dans ce qui est le premier duel entre les deux formations en 2021.

Sur papier, l’affrontement semble drôlement inégal quand on observe la fiche des deux équipes après dix rencontres.

Le Canadien (7-12, 16 points) occupe le premier rang de la section Nord et du classement général de la LNH, tandis que les Sénateurs (1-8-1, 3 points) sont bons derniers dans la même section que le Bleu-Blanc-Rouge et au 31e et dernier rang du circuit Bettman.

Carey Price est de retour devant le filet du Tricolore, tandis que Alexander Romanov reprend du service au profit de Victor Mete, laissé de côté.

Le Canadien dispute la rencontre avec son troisième chandail, celui à dominance bleue.

Le 5e de Gallagher

Il faut attendre presque la mi-période avant de voir le Canadien prendre les devants par l'entremise de Brendan Gallagher, posté à l'embouchure du filet de Matt Murray. Des mentions d'aide à Tomas Tatar et à Phillip Danault.

Le Sénateurs créent l'égalité dans la dernière minute de jeu de la première période lorsque Thomas Chabot loge un tir parfait à l'intérieur du poteau afin de tromper Price. Une superbe passe de Tim Stützle sur la séquence

La punition dont écope Jeff Petry quelques secondes plus tard permet aux Sénateurs d'en ajouter une autre. Cette fois, Stützle fait tout le travail lui-même avec un superbe tir en provenance du cercle d'engagement.

Le Tricolore accorde deux buts en 18 secondes et retraite au vestiaire en déficit après une période pour la première fois de la saison.

Un 3e but des Sénateurs

En deuxième période, les Sénateurs inscrivent un troisième but sans riposte à 8:12 lorsque Connor Brown fait dévier un tir de la pointe.

Un retentissant coup d'épaule d'Alexander Romanov à Thomas Chabot mème à une agression de Nick Paul et le Canadien obtient un avantage numérique. Supériorité qui devient un 5 contre 3 durant 20 secondes après une autre pénalité. Résultat des courses: les Sénateurs s'en tirent sans casse.

Ce qui n'est pas le cas de Josh Anderson, victime d'un double-échec, et de Corey Perry, atteint d'un tir.

Plus de détails à venir...