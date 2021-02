Canadiens-Sénateurs | Le «match piège» ce soir au Centre Bell

Le Canadien accueille, jeudi soir, des Sénateurs d'Ottawa qui sont au plancher en lever de rideau de la saison 2021.

Le duel semble en apparence bien inégal au Centre Bell alors que vont s'affronter le Tricolore (7-1-2) qui trône au sommet du classement de la LNH et dans la division Nord et les Sens (1-8-1) bons derniers et loin derrière au sein de la section toute canadienne.

Les Sénateurs devront freiner Tyler Toffoli, meneur pour les buts du circuit Bettman avec 9. Le meneur des Sénateurs demeure Brady Tkachuk, 7 points cette saison.

La rencontre sera diffusée sur nos ondes dès 18 h 30 avec l'émission d'avant-match.

Les deux mêmes équipes se mesureront également samedi, à 13 h, du côté d'Ottawa.