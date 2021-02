Mondial 2026 | Pas question d’annuler les autres événements estivaux

Un vent de panique s’est emparé des médias sociaux plus tôt semaine lorsque l’on a appris que la FIFA exigeait un moratoire sur les événements majeurs durant la tenue de la Coupe du monde 2026.

« Il va falloir tout annuler », disaient certains alarmistes. Le Grand Prix, le Festival de Jazz, le Festival Juste pour rire, alors que du côté de la ville de Montréal, il n’en est rien.

Une discussion avec le directeur des communications de la mairesse Valérie Plante, Youssef Amane, nous a permis de comprendre que rien de tout cela n’allait arriver.

« On parle beaucoup d’annuler des évènements à Montréal à l’été 2026 à cause de la Coupe du monde. C’est vrai que la FIFA demande un certain moratoire, mais ça ne veut pas dire qu’il faut tout annuler. Le tournoi à la ronde de la Coupe du monde ça dure deux semaines et on nous demande un petit "buffer" de quelques jours avant et après.