Incendie dans son immeuble | Meaghan Benfeito l’a échappé belle

Si personne n'a été blessée dans l'incendie, l'athlète a tout a perdu, incluant les trois médailles olympiques. L’édifice au complet a été démoli, même son automobile qui était dans le stationnement de l’immeuble est une perte totale.

« C’est sûr que c’est bouleversant, on s’attache à nos choses. J’en fais des cauchemars. Mais en tant qu’athlète, nous sommes préparés pour les déceptions de la vie. Il faut voir les choses positivement. Mon conjoint et moi sommes en santé et il faut se concentrer là-dessus. »

Benfeito a été nommé athlète de l’année par Plongeon Canada cette semaine, et ce, à peu près au même moment où elle perd à jamais ses médailles olympiques.

« J’aurais pu les récupérer, elles étaient juste à côté de la porte. Mais je n’y ai jamais pensé. À ce moment-là tu ne penses pas que tu ne reviendras jamais. Mais j’ai confiance qu’on va m’en refaire des nouvelles éventuellement. »

Lundi, Meaghan est retournée à la piscine s’entraîner, quatre jours seulement après la tragédie.

« Je voulais revenir le plus rapidement possible. Je n’avais même plus de costume de bain, mais mes amis m’en ont donné. J’ai souvent mal au ventre, et je pleure souvent, mais mes coéquipiers ici sont extraordinaires. Ils m’aident beaucoup. Je reçois une vague incroyable d’amour de toute part. »

En attendant, Benfeito est rentrée chez ses parents, là où elle a reçu l’amour et le soutien dont elle a besoin.

« Je voudrais remercier tout le monde. Mes amis, ma famille, les partisans, le COC, le CIO et même la compagnie d’assurance qui s’est occupée de tout. Merci aussi à Melanie Rinaldi qui a parti la page « Go fund me », je ne m’attendais tellement pas à ça. Je ne suis pas le genre de personne à demander de l’aide. Mais là, c’est tellement apprécié. »

Benfeito a bel et bien l’intention de représenter le Canada lors des prochains Jeux olympiques, malgré le passage difficile que la vie lui réserve présentement.