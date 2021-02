Tennis | La Coupe Rogers change de nom

Tennis Canada a annoncé, mardi, que ses deux tournois de Montréal et Toronto changeront de nom et s’appelleront dorénavant l’Omnium Banque Nationale.

C’est un partenariat de 10 ans qu’a conclu Tennis Canada avec la Banque Nationale qui était déjà partenaire de l’événement, mais à plus petite échelle.

Commanditaire présentateur depuis 2005 à Montréal et depuis 2010 à Toronto, la Banque Nationale devient le commanditaire en titre des deux plus importants tournois de tennis au Canada. Dès 2021, le troisième plus ancien tournoi de tennis après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis se nommera l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. Ce partenariat d’affaires de dix ans devient le plus long partenariat continu de l’histoire du tennis au Canada et jouera un rôle déterminant dans l’essor du tennis à tous les niveaux.



« Tennis Canada et la Banque Nationale font équipe depuis déjà plusieurs années et nous sommes ravis de pouvoir développer ce partenariat au cours des dix prochaines années. Les valeurs de nos deux organisations se complètent et nous partageons le désir d’inspirer toute une nation grâce au sport, a déclaré Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal. Nous partageons une vision de ce que nous voulons pour nos tournois qui jouissent déjà d’une excellente réputation auprès des joueurs de l’ATP et de la WTA ainsi que de notre clientèle. »