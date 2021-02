Début du camp des Alouettes le 10 mai

Si tout se passe comme prévu, les Moineaux se retrouveront sur le terrain d’entraînement pour la première fois en plus d’un an et demi, le 10 mai prochain.

C’est ce qu’espère le directeur général de l’équipe Danny Maciocia.

Il n’est pas clair quand les joueurs américains arriveront en ville pour débuter leur confinement, mais le plan, c’est de reprendre l'entraînement le 10.

Entre temps, le marché des joueurs autonomes ouvrira ses portes sous peu et les Alouettes seront actifs.

« C’est sûr que oui, a assuré Maciocia, mais on ne sait juste pas jusqu’à quel point. Nous sommes encore en train d’analyser le marché. Il sera intéressant de voir comment l’argent sera dépensé. »

Maciocia a toutefois fait savoir que les Alouettes ne dépenseront pas à la limite du plafond salarial de 5,35 M$ en 2021.

Le dossier Henoc Muamba

Maciocia a avoué que le décès de l’agent du secondeur Henoc Muamba a un peu compliqué la donne.

« Il est maintenant représenté par son frère. Je lui ai soumis une offre et j’espère avoir un retour de sa part. Je comprends qu’il voudra discuter avec d’autres équipes, mais je lui ai demandé de nous recontacter avant de signer pour voir si on peut égaler l’offre. »

Maciocia est convaincu de pouvoir remplacer Muamba si jamais ce dernier décide de ne pas revenir.

Il a d’ailleurs confirmé qu’il consacrera une bonne partie de son temps à tenter d’améliorer la défensive, qui selon lui demeure l’endroit où le club peut encore s’améliorer.