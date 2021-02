1000e match dans la LNH | Shea Weber ne veut pas en faire un plat

Weber aurait pu jouer son 1000e match l’an passé contre son ancienne équipe les Prédateurs, malheureusement c’est à ce moment que la pandémie a frappé la planète. Il devra donc disputer ce match spécial dans un amphithéâtre vide.

« C’est un peu triste oui, c’est certain. J’aurais aimé avoir les miens ici avec moi pour ce match. Mais que voulez-vous, c’est la vie. »

Des inspirations

Weber a questionné à savoir s’il y avait encore des joueurs dans la LNH qui l’inspirait et qui le poussait à vouloir devenir meilleur. Il a ciblé deux joueurs en particulier.

« Quand je regarde un gars comme Zdeno Chara, d’avoir été capable de s’adapter et continuer à jouer au plus haut niveau c’est impressionnant. Dunkan Keith aussi, d’avoir joué pendant si longtemps c’est extraordinaire. On parle ici de deux joueurs qui iront un jour au Temple de la renommée. »

Weber a dit commencer à croire à ses chances d’atteindre la LNH lorsqu’il jouait à Kelowna au niveau junior, mais jamais il n’aurait cru pouvoir jouer autant de matchs en carrière.

Le match de mardi entre les Canadiens et les Canucks sera diffusé sur l'ensemble de nos plateformes dès 18h30.