«On ne voulait pas en perdre deux de suite» -Jeff Petry

Le Canadien de Montréal a subi samedi soir un premier revers en temps réglementaire, mais les joueurs ont démontré avec panache, lundi, comment ils réagissaient dans une telle situation.

« Dès le départ, quand on a perdu le premier match en prolongation à Toronto, on s’est dit qu’on ne voulait pas en perdre deux de suite », a déclaré le défenseur Jeff Petry qui a inscrit deux buts en plus d’ajouter une mention d’aide lors de la victoire de 6-2 contre les Canucks de Vancouver.

« C’est important de penser ainsi. S’assurer de se ressaisir, ce qu’on a fait après ce match contre Calgary. »

Depuis le début de la saison, Petry présente une fiche de 4 buts et de 7 mentions d’aide en neuf rencontres. Ses 11 points font de lui le meilleur marqueur du Tricolore jusqu’ici. Et il admet avoir bien du plaisir.