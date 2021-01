Un autre client de l'agent québécois Sasha Ghavami se rendra au Super Bowl

Le jeune joueur Antony Auclair, qui a grandi à Notre-Dame-des-Pins, en Beauce, participera au Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay, le 7 février.

Celui qui a joué pour le Rouge et Or de l’Université Laval va participer à l’un des événements sportifs les plus populaires de la planète.

Auclair sera le deuxième Québécois à atteindre le Super Bowl en un peu plus d’une année après Laurent Duvernay-Tardif.

L'athlète de 27 ans est d’ailleurs représenté par le même agent que Duvernay-Tardif. Or, ce dernier a pris une pause de la NFL cette saison afin de travailler comme médecin.

Ironiquement, l’équipe d’Antony Auclair affrontera celle de Duvernay-Tardif, les Chiefs de Kansas City, lors du Super Bowl.