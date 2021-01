Et il y a aussi des raisons financières… et de vieillisement liées à certains joueurs, notamment Evgeni Malkin et Kristopher Letang. Tout le monde s’entend que Sidney Crosby, le visage de l’organisation, ne va nulle part.

« Les Penguins vont devoir regarnir leur banque de choix aux repêchage et entrer des jeunes pour équilibrer leur budget. Les Penguins sont devant l’inévitable : Ils vont devoir démanteler leur noyau. »