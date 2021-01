«61 records de la LNH appartiennent encore à Wayne Gretzky en 2021!» -Kevin Lowe

En carrière avec les Oilers d’Edmonton, les Kings de Los Angeles, les Blues de St Louis et les Rangers de New York, Gretzky a récolté 894 buts et 1963 mentions d’aide pour un total de 2857 points. Ces trois statistiques sont en fait des records de la LNH.

Par ailleurs, il est le seul joueur dans l’histoire de la LNH à avoir connu des (quatre) saisons de plus de 200 points et à avoir récolté plus de 100 points 16 fois, dont 14 consécutives.

Gretzky a aussi remporté quatre fois la coupe Stanley. Il a entre autres mis la main neuf fois sur le trophée Hart et dix fois sur le trophée Art Ross.