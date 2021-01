Départ de Columbus | «Cette mésentente ne changera pas ma relation avec Pierre-Luc» - David Savard

«Évidemment, la situation [tumultueuse entre John Tortorella et Dubois] n’était pas idéale. Pierre-Luc et moi sommes amis. Nous avons parlé de la problématique dans tous ses angles. J’ai toujours respecté son point de vue. C’est sa vie. C’est une décision d’affaires qu’il a prise avec son agent [que de vouloir quitter Columbus]. Cette mésentente ne changera pas ma relation avec lui. J’aimais l’avoir à Columbus. Il venait souvent manger à la maison et vice versa. Mes enfants étaient très tristes d’apprendre son départ. Côté hockey, je souhaite le meilleur pour lui à Winnipeg. C’est dommage que tout ça soit fini en queue de poisson.»