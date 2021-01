Match d'ouverture au Centre Bell | «Malgré la pandémie, nous avons planifié quelques surprises»

«Ce sera plus sobre. Sans partisan, l’atmosphère sera bien différente. Malgré tout, nous avons planifié quelques surprises. Mis à part, les joueurs et les gens associés aux opérations hockey des deux équipes, puis les représentants des médias, personne n’est admis dans le Centre Bell. On a notamment innové à propos de l’hymne national. Il y aura aussi une présentation des joueurs toute spéciale. Nous allons aussi honorer les Québécois qui combattent la COVID-19 et viennent en aide aux personnes atteintes par le virus.»