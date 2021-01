Flames de Calgary | «J’ai hâte d’avoir ma chance» -Le gardien Louis Domingue

Depuis son entrée dans la LNH en 2015, il a disputé 139 matchs. Il a une moyenne de but alloué de 3,06 et une fiche de 58 victoires et autant de défaites.

Louis Domingue, 28 ans, a fait partie de cinq équipes depuis le début de sa carrière.

L’an passé, il n’a joué qu’un seul match dans l’uniforme des Canucks de Vancouver.