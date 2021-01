«Quand je suis arrivé à Winnipeg, j’avais mille livres de moins sur les épaules» -Pierre-Luc Dubois

«Je suis très content du déroulement de la situation. [...] J’ai su que j’étais échangé la même journée que tout le monde. J’ai fait mes valises et je suis embarqué dans l’avion pour aller à Winnipeg. Ç’a été une journée chargée et émotive. Je m’éloigne de bons amis, comme David Savard, son épouse et ses enfants. C’est triste de quitter du bon monde comme eux. [...] Les membres de l’organisation sont incroyables. Ils se sont occupés de moi et de mon déménagement. Ils m’ont très bien accueilli. Je suis en quarantaine pour 14 jours. J’aurai deux semaines pour apprendre à bien connaître l’équipe, qui est très talentueuse. Elle va très bien en ce moment. Peu importe à quelle position je jouerai, je vais être bien entouré.»