Un pari audacieux de la MLS

Une proposition intéressante

Au milieu du mois de janvier, la MLS a proposé aux joueurs de les payer à 100% leur salaire pour la saison 2021, mais demandait une prolongation de la convention de 2 ans, les menant à 2027.

De son côté, l’Association des joueurs répliquait que le gel du plafond faisait en sorte que les joueurs allaient tout de même gagner moins d’argent. En plus, une prolongation de la convention repousserait de deux ans le partage de potentielles sommes importantes générées par la Coupe du monde de 2026.

La bonne nouvelle, c’est que la MLS et la MLSPA n’ont jamais vécu un arrêt de travail. Même si les joueurs avalent souvent la pilule de travers, comme cela a été le cas l’été dernier lors de l’entente de retour au travail, les deux clans finissent toujours par s’entendre à minuit moins une.

Ça ne devrait pas être bien différent cette fois-ci.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de solution miracle pour les trois équipes canadiennes pour 2021. On semble se diriger vers une autre année compliquée pour les trois clubs au nord de la frontière.

Pantemis doit maintenant jouer

Le gardien québécois James Pantemis s’est entendu avec le CF Montréal pour une période de deux ans, en plus d’une année d’option.

C’est une excellente nouvelle pour le nouveau gardien numéro deux de l’Impact. Maintenant, il sera important de lui donner des minutes de jeu. Clément Diop en est à sa dernière année de contrat et si on désire voir Pantemis prendre le poste de numéro un d’ici un an, le montréalais doit jouer cette année.

Une autre saison à se tourner les pouces sur le banc serait catastrophique. Ça fait des années que le jeune n’a pas joué une saison normale de soccer. En espérant que 2021 sera l’année où il aura finalement la chance d’éclore.

Cette nouvelle positive chez le CF Montréal n’a pas réussi à faire tourner le vent négatif qui tourne autour de l’équipe depuis deux semaines. En lisant les commentaires des partisans, sous l’annonce de la signature de Pantemis, sur le compte Facebook du club, on se rend compte que les amateurs sont toujours en furie contre l’équipe.

Plutôt que de lire des commentaires sur le contrat du gardien, ce sont majoritairement encore des commentaires haineux des partisans envers le club qui ressortent. C’est d’ailleurs pareil sous la publication du club pour ce qui est du retour au jeu le 3 avril.

Clairement, il y a encore du travail à faire pour faire passer la pilule du changement de nom et de logo.