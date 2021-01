LNH | La première étoile de la semaine à Tyler Toffoli

L’attaquant du Canadien de Montréal Tyler Toffoli a été nommé la première étoile de la semaine par la Ligue nationale de hockey.

Il a obtenu cinq buts et trois mentions d'aide en quatre matchs. Toffoli domine les marqueurs de la LNH pour les buts marqués (5) et il est égalité au premier rang pour les points (8).

Il a amassé une mention d’aide contre les Oilers d’Edmonton lundi dernier, avant de s‘offrir un tour du chapeau contre les Canucks de Vancouver, mercredi.

Le nouveau-venu a ajouté deux buts et une passe lors du second match à Vancouver et une dernière mention d’aide lors de la troisième rencontre contre les Canucks, samedi soir.

Toffoli, 28 ans, est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire de la LNH à inscrire ses 5 premiers buts avec une nouvelle formation… face à son ancienne équipe.

Le centre Joel Palveski des Stars de Dallas et le gardien John Gibson des Duck d’Anaheim ont été respectivement été nommés deuxième et troisième étoile de la semaine.