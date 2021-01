Sous certaines conditions | «La Coupe Rogers aura lieu cet été» -Eugène Lapierre

«Nous avons encore du temps, c’est la bonne nouvelle. Au regard de ce qui se passe en Australie, nous constatons que nous devons être très prudents à l’endroit de la COVID-19. Cela dit, la direction des Internationaux d'Australie fait bien les choses. […] La Coupe Rogers est officiellement au calendrier de la WTA. Nous avons un protocole exhaustif de mesures sanitaires à mettre en place. Nous allons travailler avec nos gouvernements canadiens afin de nous assurer que ce protocole soit accepté et considéré comme sécuritaire pour la santé des athlètes et de tous les visiteurs. Nous verrons plus tard s’il sera possible d’accueillir des spectateurs…»