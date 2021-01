«Danault est indispensable au Tricolore, mais il peut difficilement exiger 6 M$ par année» -Maxim Lapierre

Pageau et Nelson

À titre comparatif, Jean-Gabriel Pageau s’est entendu avec l’organisation des Islanders de New York pour 30 millions de dollars sur six ans. Pageau et Danault présentent des fiches similaires.

Cependant, Phillip Danault à de meilleures aptitudes quant à son jeu défensif.

«Le problème avec les comparaisons, c’est que la pandémie de COVID-19 est venue troubler les négociations chez les joueurs. Les équipes n’ont pas du tout les mêmes budgets. Chaque organisation doit prendre actuellement des décisions cruciales. On m’a dit aussi que Danault se compare davantage à Brock Nelson (des Islanders de New York), ce qui me surprend. Ce dernier a signé un contrat de six ans et 36 millions $ américains.»

Cette entente concerne les saisons 2019-2020 à 2024-2025.