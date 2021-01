«Les amateurs des Canadiens ont une raison d’être heureux collectivement ; ça fait longtemps»

«Voilà des mois que nous vivons une crise. Une crise qui s’éternise. Un drame avec des milliards de victimes. D’abord, les morts. Plus de 2 millions à l’échelle planétaire. Bientôt 10 000, seulement au Québec. Il y aura sous peu 100 millions de malades. […] Heureusement, depuis quelques jours, le plus normal, le plus banal, le plus anodin de tous les sujets, mais en même temps, le plus prenant, le plus emballant, le plus distrayant de tous les sujets est de retour : le Canadien de Montréal. Le Canadien joue au hockey. Comme avant le 12 mars 2020. Comme avant une éternité.»