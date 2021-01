Profondeur du Canadien | «Peu importe quelle ligne est sur la glace, on a confiance» - Jonathan Drouin

« C’est le fun d’avoir cet avantage et de ne pas faire jouer tes meilleurs joueurs 22 minutes. On joue pas mal dans les mêmes paramètres. »

Drouin est heureux de l’apport de Josh Anderson à ses côtés et ceux de Nick Suzuki. Le trio a inscrit 6 buts et amassé 10 mentions d’aide pour 16 points en six rencontres.

« Ça clique. On a encore des choses à travailler… Sur le positionnement. Dès fois, on va se chercher un peu. Mais ça, c’est normal. On commence une nouvelle ligne. Tu vois comment il patine... Sa grosseur... Il crée beaucoup d’espace pour moi et Nick. Beaucoup d’équipes auraient aimé avoir ce joueur. On a été chanceux d’aller le chercher. »

Le Québécois n’a pas été étonné de la performance de Corey Perry.