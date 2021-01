Annulation des Jeux olympiques? | «À Tokyo, on ne voit pas de lueur d’espoir»

«Les responsables du dossier à la Ville de Tokyo semblent découragés. À cause des conditions actuelles, malgré le nombre assez bas des décès au pays, on ne voit pas de lueur d’espoir. On ne voit pas comment on pourra confirmer la tenue des Jeux, dans quelques mois. On parle de 11 000 athlètes, 4400 athlètes paralympiques, 4000 officiels et une grande quantité de journalistes. En plus, on souhaite des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs sur place.»