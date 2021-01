Négociations contractuelles | Danault souhaite au moins 33 millions $ pour 6 ans

Or, les demandes salariales du clan Danault seraient légèrement plus élevées : une entente de six ans rapportant à l'attaquant un salaire annuel moyen d’environ 5,5 millions de dollars.

Notons que cette requête n’est pas très éloignée de la proposition du Tricolore.

À titre comparatif, Jean-Gabriel Pageau s’est entendu avec l’organisation des Islanders de New York pour 30 millions de dollars sur six ans. Pageau et Danault présentent des fiches similaires.

Toutefois, Phillip Danault à de meilleures aptitudes quant à son jeu défensif. Il est aussi plus efficace à la mise au jeu.