Selon Serge Savard | «Suzuki, c’est un gars qui va marquer 100 points régulièrement»

Dernier directeur général du Canadien de Montréal à avoir remporté la coupe Stanley en 1993, Serge Savard aime beaucoup ce qu’il voit de l’édition 2021 du Tricolore.

Et on sait que l’ancien DG n’a pas été tendre envers l’organisation au cours des ans, mais comme bien des amateurs, il déborde d’enthousiasme après cinq rencontres.

« Dans le passé, j’ai été critique et j’ai dit tout simplement ce que je pensais », a noté le « sénateur » au micro de Bernard Drainville.

« On avait une équipe très petite et maintenant on a une équipe beaucoup plus grosse avec du talent. Rappelez-vous, il y a un an ou deux, on disait : «Si (Carey) Price est bon, si Price peut voler un match, on va avoir des chances de gagner.»