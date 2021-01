Canadien-Canucks, deuxième match | Canadien 1 Canucks 1 (première période)

Deuxième match en deux soirs, ce soir, à Vancouver, entre le Canadien et les Canucks avec la formation montréalaise en mode revanche.

C’est Jake Allen qui est devant le filet du Canadien (2-0-2, 6 points) qui n’a toujours pas subi la défaite en temps réglementaire depuis le début de la saison.

Les Canucks (2-3-0, 5 points) voudront poursuivre sur leur lancée avec ce triomphe de 65 en tirs de barrage.

Encore Toffoli!

Tyler Toffoli reprend là où il a laissé la veille. Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia jouent du coude profondément dans la zone averse, ce qui permet à Toffoli d'inscrie un quatrième but en deux soirs. But inscrit après 1:54.

Ce qui est vrai pour Toffoli est vrai pour Bo Hovart qui a touché deux fois la cible en plus de marquer lors des tirs de barrage, mercredi. Il fait dévier un tir de Myers à 3:04.

Plus de détails à venir…