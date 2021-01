Le blogue de Jeremy Filosa | Retrouver le plaisir de regarder jouer le Canadien!

Après autant de saisons sans saveur chez le Canadien, je dois avouer que j’avais perdu espoir de revoir un jour Montréal devenir une équipe qui pouvait aspirer à la Coupe Stanley.

D’ailleurs, depuis la dernière conquête en 1993, parler du Canadien et de la coupe dans la même phrase était devenu une réelle farce.

Il n’y a pas eu une seule véritable fenêtre d’opportunité de trois ou quatre ans où on sentait véritablement que cette équipe avait une réelle chance de se rendre jusqu’au bout. La disette a duré plus de 27 ans.

On disait, « faisons les séries, et avec Carey Price, on ne sait jamais! » Mais véritablement, nous le savions déjà, le Canadien n’avait aucune chance. Le club n’était tout simplement pas assez bien nanti. Qui ne se souvient pas des propos de Claude Julien qui disait récemment, « Je fais le maximum avec ce que j’ai! » Rien pour donner confiance aux partisans.

Le Canadien ne se comportait tout simplement pas comme une équipe qui désirait gagner. D’ailleurs, 2021 s’avère la première saison depuis des lunes où le propriétaire dépensera le maximum permis par le plafond.

Retrouver le plaisir de regarder le hockey

Trop souvent lors des dernières années, je sortais du Centre Bell en me demandant ce que les gens pouvaient bien trouver à ce club, ennuyant au possible à regarder. Même les victoires nous laissaient indifférents. Il était difficile de regarder les 60 minutes d’un match sans se tourner vers son téléphone, où même changer de station pour voir ce qu’il y avait d’autre à regarder. Ça devenait inquiétant!

En 2018, on a recommencé à voir des bancs et des loges vides au Centre Bell, et cela a semblé sonner l’alarme dans le bureau du propriétaire. En fait, dès 2020 on a commencé à voir une équipe qui désirait changer son style et mettre plus l’emphase sur l’attaque. On l’a bien senti.

Lorsque Julien a parlé de ça lors du tournoi de golf en septembre 2019, j’ai douté de lui. Il parlait du désir du club d’offrir « un show », mais je ne l’ai pas cru. Lorsque la saison a débuté, j’ai été agréablement surpris de voir que la volonté semblait réelle.

Le Canadien a tourné le coin

La saison n’est vieille que de quelques semaines, mais c’est clair que le Canadien n’est plus la même équipe. Ce n’est pas toujours parfait, mais le spectacle est au rendez-vous.

Mon fils qui avait délaissé le Canadien depuis le départ de PK Subban a recommencé à me parler de hockey. Dès l’annonce du retour au jeu, j’ai vu dans ses yeux un niveau d’excitation pour le CH que je n’avais pas vu depuis longtemps.

Mon petit, un garçon qui n’a pas deux minutes à perdre sur un produit qui l’ennuie, ne veut plus rater une minute de match! Il observe les rencontres sans tablette ou jeu vidéo dans les mains. Ça, ça en dit beaucoup. Et je suis certain qu’il n’est pas seul comme ça.

Mercredi soir, le Canadien a perdu 6-5 en prolongation à Vancouver. Mais ce n’est pas grave, je suis resté sur le bout de mon siège jusqu’à 1:00 du matin sans jamais battre des yeux.

Montréal a passé une bonne partie de la soirée au cachot, et Carey Price n’a pas connu son meilleur match, mais le club n’a jamais abandonné. Ils sont revenus de l’arrière toute la soirée. Depuis le début de la saison, le niveau d’intensité est présent du début à la fin du match, même si ce n’est pas toujours 10/10.

Et dans le fond, tout le monde sait bien que le Canadien ne peut pas toujours gagner, mais tant et aussi longtemps que le niveau de compétition et le spectacle sont présents et que le club gagne sa part de matchs, et les partisans seront satisfaits.