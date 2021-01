Ancien choix de première ronde de la NFL | Les Alouettes embauchent Datone Jones

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi s'être entendus avec plusieurs joueurs américains, dont l'ancien choix de première ronde de la NFL, l'ailier défensif Datone Jones.

Jones (6'2'', 241 lbs.) s'amène à Montréal après avoir passé sept saisons dans la NFL, lui qui a été un choix de première ronde (26e total) de l'encan de 2013 par les Packers de Green Bay, avec qui il a joué quatre campagnes. Il a aussi porté les uniformes des Cowboys de Dallas et des Raiders de Las Vegas.

En 68 parties dans la NFL, le joueur de 30 ans a obtenu 57 plaqués solos et 25 assistés, en plus d'amasser dix sacs et de rabattre huit passes. Il a de plus intercepté deux passes. Jones a aidé les Packers à prendre part aux éliminatoires lors de ses quatre saisons dans le Wisconsin, récoltant neuf plaqués et 0,5 sac en huit rencontres.

«Nous sommes très heureux de voir un joueur de la trempe de Datone se joindre à nous. Il s'agit d'un joueur explosif qui va nous aider à mettre de la pression sur les quarts adverses, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Son expérience dans les rangs professionnels et son attitude exemplaire seront des atouts importants, autant sur le terrain que dans le vestiaire.»

L'athlète originaire de Los Angeles a disputé sa carrière universitaire avec les Bruins de UCLA. Jones a débuté 28 matchs d'affilée lors de ses deux saisons à UCLA, en 2011 et en 2012. Il a cumulé 19 plaqués et 6,5 sacs lors de sa dernière saison.

L'équipe a également paraphé des ententes avec les secondeurs américains Romeo Finley (Miami), Eli Mencer (Albany) et Tre Watson (Maryland), les joueurs de ligne défensive américains Lord Hyeamang (Columbia), Curtis Cothran (Penn State) et Jamal Davis (Akron). Les demis défensifs américains Rodney Randle Jr. (Lamar) et Ahmad Thomas (Oklahoma) ont aussi été mis sous contrat.