Échanger Urruti, ça valait la peine d’essayer

D’une façon ou d’une autre, il fallait tenter de bouger Urruti. S’assoir sur ses mains et attendre la fin de son contrat n’aurait pas été bien reçu par les partisans. Ici on démontre un désir d’être proactif et de tenter des choses. Comme on dit souvent, qui ne risque rien n’a rien.