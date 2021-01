Conduite anti-sportive | «C'était vraiment un geste idiot» -Jesperi Kotkaniemi

Le Canadien a écopé de six pénalités, mercredi, à Vancouver. Après les dix punitions décernées en deux rencontres à Edmonton, ça en fait 16 en trois matchs.

Mais certaines pénalités font plus mal que d’autres. Celle dont a écopé Jesperi Kotkaniemi pour conduite anti-sportive était du lot. Et le jeune attaquant qui a inscrit un but et récolté une mention d’aide dans la défaite l’a reconnu.

«C’était vraiment un geste idiot pour un jeune et ça nous a probablement coûté le match ce soi», a dit Kotkaniemi.

«C’est sûr que, par moments, les joueurs sont frustrés, a dit l’entraîneur Claude Julien. C’est un jeune joueur. Si tu t’en prends à l’arbitre… Il faut qu’il soit plus discipliné que ça. Il faut qu’il apprenne de ça.»

Le Tricolore a blanchi les Oilers lors de dix infériorités numériques, mais il a concédé trois buts durant les six pénalités aux dépens des Canucks.

«Nous ne sommes pas fiers de notre match ce soir», a assuré l’un des spécialistes des unités défensives, Phillip Danault, qui admet que le volume de punitions taxe les joueurs.

«Nous étions mous en désavantage numérique», a renchéri Julien.