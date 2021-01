Premier match à Vancouver | Canucks 1 Canadien 0 (première période)

Invaincu en temps réglementaire depuis le début de la saison, le Canadien de Montréal dispute mercredi soir le premier d’une série de trois matchs en quatre soirs contre les Canucks, à Vancouver.

Si le Tricolore (2-0-1, 5 points) connaît un bon début de saison avec une récolte de cinq points sur une possibilité de six, la situation est fort différente chez les Canucks (1-3-0, 2 points) qui ont encaissé trois revers après une victoire en levée de rideau.

Tyler Toffoli, qui a inscrit un point en trois matchs, revient dans l’aréna qui était son domicile lors de la dernière saison.

Carey Price et Braden Holtby sont les gardiens en présence.

Solide en défense

Le Canadien poursuit son solide travail en défense des deux derniers matchs quand il écope d'une pénalité après seulement 18 secondes de jeu.

Pas de dégâts et le but des Canucks inscrit quelques instants plus tard est refusé parce que la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur des épaules.

La deuxième pénalité du Canadien va toutefois lui coûter un but, celui de Bo Hovart, à 11:07, le premier des Canucks en avantage numérique cette saison.

Le Tricolore continue d'être indiscipliné et il écope d'une autre pénalité. Il s'en tire, mais les hommes de Claude Julien jouent avec le feu.

Pour la première fois de la saison, le Canadien retraite au vestiaire en déficit.

Plus de détails à venir…