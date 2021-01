Tiger Woods | L’image parfaite impossible à maintenir!

Si vous n’avez pas encore vu le documentaire sur Tiger Woods produit par HBO, je vous le suggère fortement. Nous connaissons tous le surhumain qui a émerveillé les foules sur les terrains de golf et nous savons tous qu’il a aussi trébuché à plusieurs reprises.

Mais dans ce documentaire on peut entendre de nombreux intervenants expliquer exactement par où est passé Tiger Woods pour se rendre là où il est aujourd’hui, et on peut dire sans trop se tromper que rien n’est arrivé par hasard.

Programmé pour être le meilleur

Dès le moment où Tiger est capable de se tenir sur ses deux jambes, il apprend à frapper des balles de golf dans le garage avec son père. En regardant les images, on se rend compte à quel point, dès sa tendre enfance, la mécanique de son élan ressemble déjà à celle d’un professionnel. C’est incroyable à voir!

Les parents de Woods n’ont qu’un seul but pour leur fils, le voir devenir le meilleur joueur de golf de tous les temps. Et ils prennent les grands moyens. Sa mère s’avère la plus sévère, mais c’est le père qui place le plus de pression sur ses épaules. Lors d’entrevues, il fait parfois référence à son fils comme étant un Dieu. Il le compare à Gandhi et Jésus pour expliquer l’immensité du personnage.

Il ne parle pas seulement de son rôle en tant que joueur de golf, mais aussi en tant qu’humain qui changera littéralement le monde et améliorera la condition humaine.

Pour s’assurer que leur fils ne déroge pas du plan, Tiger n’a pas le droit de pratiquer d’autres sports que le golf, même si ce dernier demande spécifiquement à une éducatrice à l’école de tenter de convaincre son père de le laisser jouer à autre chose. C’est un non catégorique de la part de papa Earl, Tiger doit se concentrer sur le golf.

Tiger a même dû laisser sa première copine pour plaire à ses parents lorsqu’il était étudiant au collège. Il écrit une lettre à sa douce pour lui expliquer que ses parents ne voulaient rien savoir d’elle et que ce serait mieux ainsi.

« Elle va tout gâcher, elle va tomber enceinte et ce sera terminé!», aurait lancé l’un d’eux lors d’une chicane sur le sujet avec ses parents. Tiger gardera contact avec Dina Parr, surtout lors des moments les plus difficiles.

Les premiers moments difficiles arrivent

Même si Tiger adule son père qui est son mentor et son meilleur ami, la relation commence à s’effriter lorsqu’il découvre que ce dernier est infidèle à sa mère.

Un ami du père explique que les deux hommes mariés faisaient la fête avec de jeunes femmes dans le winnebago familial dans le stationnement du terrain de golf. Tiger, qui pratiquait pendant ce temps-là, en était souvent témoin, raconte-t-il avec regret.

Avec le temps, Tiger commence à s’éloigner de son père, sa carrière prend son envol et le père, n’est plus en mesure, selon lui, de gérer les centaines de millions de dollars qui entrent dans les coffres du Tigre.

Là où ça commence à vraiment déraper

Pendant ce temps Tiger domine sur les terrains de golf et épouse Elin Nordegren. Le couple aura deux enfants. Mais Earl tombe malade, il souffre du cancer et perd la vie à 74 ans. Tiger est ébranlé!

Celui qui l’avait mené aux plus hauts sommets, celui qui l’avait fait sur mesure pour être aussi dominant n’était plus. Il se sent en plus très coupable de l’avoir abandonné lors des dernières années de sa vie.

C’est là que tout commence à déraper. Pour soulager sa douleur, Tiger fait de nombreux voyages à Las Vegas, là où les distractions sont plus que nombreuses. L’exutoire de Tiger, le sexe!

Une dame qui gère une agence d’escortes de luxe témoigne que Tiger pouvait commander jusqu’à 10 filles d’un coup pour le rejoindre et participer à l’orgie. Les petites blondes collégiennes étaient ses préférées. Il devient complètement accro au sentiment d’extase que lui procurent ces rencontres. On parle ici de weekends qui lui coûtaient jusqu’à dans les six chiffres.

Mais Tiger n’est pas seulement accro au sexe, mais aussi à l’affection. On indique qu’à un moment donné, il avait six ou sept femmes que l’on pourrait considérer des maitresses. Il entretenait des relations d’affection avec ces femmes qui étaient toutes convaincues qu’il était en amour avec elles.

Même si Tiger ment à sa femme concernant son infidélité, elle finit par apprendre la vérité et attaque son véhicule avec un bâton de golf, alors que ce dernier tente de s’échapper de chez lui, pris en flagrant délit.

C’est le National Enquirer, journal à potin qui dévoile le scandale qui est suivi d’un cirque médiatique. Sa femme et sa maitresse principale Rachel Uchitel se font littéralement attaquer par les paparazzis de façon quotidienne dès leur sortie de la maison, et ce, pendant des mois.

On dit que le scandale sexuel de Tiger Woods a fait plus souvent la une des journaux américains que les attaques du 11 septembre 2001.

Après avoir touché le fond du baril, Tiger devient accro aux médicaments, ce qui mène à son arrestation en Floride. Il conduisait avec les facultés affaiblies, pensant même qu’il était en Californie. Il devra subir une autre cure, cette fois pour désintoxication.

Le retour à une vie plus normale

Après s’être excusé et avoir passé à travers une cure pour sa dépendance, Tiger revient tranquillement dans l’œil du public et au golf.

Malgré une pression énorme, les insultes du public, l’humiliation d’avoir dû vivre ces évènements publiquement, Tiger arrive tout de même à accrocher un 15e titre majeur en 2019, ce que plusieurs pensaient impossible.

Tiger a souvent pensé à la retraite, mais comme le souligne Michael Bamberger de Golf Magazine : «Comment un homme dont la vie tourne uniquement autour du golf depuis qu’il est bébé, qui a été programmé à être le meilleur de tous les temps, peut-il se retirer sans avoir atteint ce but? Que lui restera-t-il?»

Tiger est toujours à trois victoires du record de Jack Nicklaus pour ce qui est des triomphes en tournois majeurs. Et il ne le rejoindra peut-être jamais, mais il semble maintenant s’amuser davantage sur le terrain. Il fraternise maintenant avec ses paires et tente de se faire des amis.

Chose que sa mère ne lui aurait jamais permis de faire tôt dans sa carrière.

«Tu leur piles dessus et tu les détruis tous», lui disait-elle!

Récemment Tiger a été vu avec son fils sur le terrain de golf lors d’un tournoi caritatif. Les images ont fait le tour du monde, premièrement parce que son fils semble déjà être un extraordinaire golfeur, mais parce que Tiger semblait avoir retrouvé le sourire.

Plusieurs années plus tard, les accolades père-fils sont revenues sur le terrain de golf, sauf qu’aujourd’hui, c’est à son tour de jouer le rôle du papa, avec de nombreuses leçons apprises.