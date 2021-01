Canadiens-Canucks | Le réveil offensif du trio Armia, Kotkaniemi et Toffoli ?

Le Canadien de Montréal (2-0-1), qui connait un bon début de saison, va affronter les Canucks, en fin de soirée, à Vancouver.

Il s'agit du premier d'une série de trois affrontements en quatre soirs, entre les deux formations.

Si on s'attend à revoir Carey Price, mercredi soir, on devrait aussi retrouver le gardien auxiliaire Jake Allen au cours de cette séquence effrénée.

Retour de Toffoli à Vancouver

Les Canucks (1-3-0), de leur côté, connaissent leur part de difficultés depuis le début de la campagne.

Tyler Toffoli ( 0 but, une passe en trois matchs) retrouvera ses anciens coéquipiers à Vancouver et nul doute qu'il aimerait profiter de son séjour pour inscrire son premier but dans l'uniforme tricolore.

D'ailleurs, les experts s'attendent à de bonnes performances du trio Armia, Kotkaniemi et Toffoli lors de cette séquence de trois rencontres.