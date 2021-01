But controversé de Weber contre les Oilers | «Petry a démontré qu’il ne voulait éviter le gardien»

Lors du match contre les Oilers, lundi, le Canadien a inscrit un but en avantage numérique quand Shea Weber, placé derrière le filet, a lancé la rondelle dans le dos du gardien Mikko Koskinen, avant de ricocher dans le filet. Selon notre analyste hockey, Dany Dubé, les officiels ont eu tort d’annuler le but de Petry.

Sur la glace, les officiels ont immédiatement refusé le but, prétextant que Petry avait poussé le défenseur Devin Shore sur son gardien et ainsi créé de l’obstruction à l’endroit de Koskinen. Or, l’entraîneur-chef Claude Julien a contesté la décision avec succès.

Le responsable des arbitres, grâce à la reprise vidéo, ont finalement renversé cette décision puis accordé le but.