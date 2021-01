Pourquoi remuer ciel et terre pour obtenir Pierre-Luc Dubois? | «Parce que le Québécois est prêt maintenant» -Guillaume Latendresse

Depuis quelques jours, le nom de l’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets de Columbus, a été sur les lèvres de nombreux amateurs du Canadien de Montréal. Pour cause, il est visiblement sur marché des échanges. En plus, il aimerait d’abord et avant tout continuer sa carrière à Montréal. Pourquoi Marc Bergevin changerait-il la chimie de son équipe, qui s’en sort très bien en début de saison, afin d'acquérir ses services?

Le torchon brûle entre l’entraîneur John Tortorella et Dubois à Columbus.

De toute évidence, un des deux hommes devra quitter bientôt l’organisation. Vraisemblablement, ce sera Dubois.