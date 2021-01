Défaite des Oilers | «Ça n'a pas de bon sens, c'est gênant!» -Guillaume Latendresse

«J’ai très peur de choses négatives à dire sur le jeu des joueurs du Canadien, exception faite pour Tyler Toffoli, qui a laissé une première impression mitigée. […] Quant aux Oilers d’Edmonton, ça n’a pas de sens; c’est gênant. Je m’attendais à tellement mieux de cette équipe. Je pensais que Connor McDavid et Leon Draisaitl soient très forts lundi, en raison de la défaite deux jours plus tôt… Au contraire. Draisaitl, notamment, a été d’une grande déception. Il n’avait aucune combattivité. Bref, le jeu des Oilers était désolant. Je me demande si les Oilers vont participer aux séries éliminatoires.»