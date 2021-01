«On travaille fort, on joue en équipe, on joue comme une famille» -Alexander Romanov

Quant aux succès de l’équipe en ce début de saison, le jeune homme a été très clair : « On travaille fort, on joue en équipe, on joue comme une famille »

Questionné quant à savoir comment il arrivait à faire pour jouer avec un tel niveau de confiance, Romanov a affiché ses couleurs.

« Parce que je peux jouer comme ça. Et quand je joue comme ça, j’aide l’équipe. »

Moment spécial

« C’était spécial. C’était mon troisième match, mais la première fois que je disputait une rencontre », a dit Allen, d'un plus posé que celui de son jeune coéquipier.