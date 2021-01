CF Montréal | Maximiliano Urruti échangé à Houston

Le joueur qui avait été étiqueté comme inéchangeable... a été échangé, lundi. L’attaquant Maximiliano Urruti qui empochait plus d’un million de dollars par saison, mais dont les performances laissaient à désirer, poursuivra sa carrière avec le Dynamo de Houston.

Le salaire du joueur argentin représentait un boulet pour le CF Montréal. Il lui restait encore une année de contrat avec le club, plus une année d’option pour 2022.

En retour, l'ancien «Impact» reçoit le défenseur central slovène Aljaz «Kiki» Struna, qui gagne plus ou moins le même salaire, et met aussi la main sur une place internationale pour la saison 2021. La formation montréalaise envoie aussi un choix de repêchage de deuxième tour à Houston.

Le Dynamo gardera un pourcentage d’un éventuel transfert possible de Struna à l’extérieur du cadre de la MLS.

« Nous sommes très contents d'ajouter à notre ligne défensive un défenseur central de grande taille », a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard.

« Il possède de l'expérience en MLS et au niveau international, en plus d'avoir évolué plusieurs années en Italie. Je tiens aussi à remercier Maxi pour les deux saisons avec nous et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière à Houston. »

Struna avait rejoint le Houston Dynamo FC le 24 décembre 2018 en provenance du club italien Palermo F.C. Il a disputé 46 matchs en MLS avec le club texan, dont 45 départs, pour un total de 4046 minutes. Sur la scène internationale, il a disputé 21 matchs avec la sélection nationale de la Slovénie, faisant ses débuts au niveau senior le 23 mars 2016 face à la Macédoine.

Lors des deux dernières saisons à Montréal, Urruti a marqué neuf buts et a récolté huit mentions d'aide en 46 matchs de saison régulière.