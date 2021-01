Retour de la Ligue nationale | Des records pour les cotes d’écoute

La nouvelle saison de la Ligue nationale n’est pas vieille d’une semaine que l’on peut déjà la qualifier de succès, du moins, pour ce qui est des cotes d’écoutes.

En conversation avec Paul Houde et Martin Lemay, le spécialiste du marketing sportif Ray Lalonde démontre à quel point les matchs attirent des auditoires jamais vus dans plusieurs marchés.

« À cause de la pandémie, en raison de la situation particulière, à cause du confinement - particulièrement serré au Québec - on voit des chiffres qui sont vraiment impressionnants.