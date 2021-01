McDavid-Draisaitl ou Crosby-Malkin | Qui est le meilleur monstre à deux têtes?

On surnomme les deux grandes vedettes à l’attaque des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid et Leon Draisaitl, le «monstre à deux têtes».

Pour les besoins de son commentaire, Dany Dubé se penche sur les statistiques effarantes des deux joueurs.

Au combiné, ils ont joué 777 matchs dans la LNH et ils ont accumulé 900 points: 473 pour McDavid, 427 pour Draisaitl. Ce qui représente 1,15 point par match.

La production des deux joueurs lors de la dernière saison représente 46 % de l’équipe en avantage numérique.

Et pourtant, Sidney Crosby et Evgeni Malkin ont fait mieux. Plus âgés, les deux vedettes des Penguins ont forcément disputé plus de matchs (1 895), mais leurs 2 341 points leur donnent une moyenne de 1,23 point par rencontre.

Donc, Crosby et Malkin sont meilleurs que McDavid et Draisaitl? Pas nécessairement.

«Je pense simplement que Crosby et Malkin ont eu un meilleur environnement.»

On l’écoute…