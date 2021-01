«Nous étions la meilleure équipe...» -Josh Anderson

« On se parlait beaucoup sur le banc et sur la glace. On savait ce qu’on faisait et on avait déjà des plans. Le deuxième but, à la fin de la première période, on avait déjà parlé de ça sur le banc. »

Et pour ce qui est du but malchanceux?

« La rondelle a frappé l’officiel. Je n’ai aucun contrôle là-dessus. »

Bonne première impression

Anderson, le nouveau-venu, a bien aimé, lui aussi, sa première soirée de travail avec ses nouveaux coéquipiers.

« Je pense que ça a très bien été. On a travaillé fort. On a fait beaucoup de bonnes choses et on a eu la chance de remporter le match », a dit l’Ontarien qui a vécu de l’intérieur la rivalité entre le Canadien et les Maple Leafs.