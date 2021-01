MLB | Une saison de 162 matchs avec spectateurs?

Le commissaire de la MLB Rob Manfred a fait savoir que le plan était de disputer en 2021 les 162 normalement prévu à l’horaire d’une saison.

Par ailleurs, il a fait savoir aux équipes et aux partisans qu’ils devaient s’attendre à ce que les camps d’entraînement débutent à temps à la mi-février.

Le Los Angeles Times a obtenu une copie d’un document envoyé par la MLB aux différentes équipes de la ligue concernant les directives à suivre dans les stades.

Selon ce mémo, les amateurs n’auront ni besoin de prendre leur température à l’entrée ni besoin de prouver qu’ils n’ont pas la COVID.

On ne demandera pas non plus de preuve de vaccination.

Seulement quelques États autorisent présentement les équipes à vendre des billets, dont le Texas et la Floride.

Il sera toutefois obligatoire de porter le masque en tout temps une fois entré dans le stade, sauf en mangeant.

Il faudra aussi s’assurer que les amateurs puissent respecter la distanciation sociale.