Canadien de Montréal | Voici la formation complète avec l'équipe de réserve

À l'aube de son premier match de la saison régulière, le Canadien de Montréal a dévoilé, mardi, l’identité de sa formation de 21 joueurs et de son escouade de réserve.

Voici la formation officielle du Tricolore

12 attaquants

Josh Anderson, Joel Armia, Paul Byron, Phillip Danault, Jonathan Drouin, Jake Evans, Brendan Gallagher, Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen, Nick Suzuki, Tomas Tatar et Tyler Toffoli

7 défenseurs

Ben Chiarot, Joel Edmundson, Brett Kulak, Victor Mete, Jeff Petry, Alexander Romanov et Shea Weber

2 gardiens de but

Carey Price (partant) et Jake Allen (auxiliaire).

L'escouade de réserve

Les 5 joueurs sont les attaquants Michael Frolik, Corey Perry et Ryan Poehling, le défenseur Cale Fleury et le gardien Charlie Lindgren.

Rocket de Laval

Ces 15 joueurs ont été cédés au Rocket de Laval, dans la LAH: Brandon Baddock, Alex Belzile, Joseph Blandisi, Laurent Dauphin, Vasili Demchenko, Otto Leskinen, Jacob Lucchini, Kevin Lynch, Michael McNiven, Gustav Olofsson, Xavier Ouellet, Cayden Primeau, Joel Teasdale, Lukas Vejdemo et Jordan Weal.

Contre les Maple Leafs

Le Tricolore amorcera sa saison régulière en affrontant les Maple Leafs de Toronto au Scotiabank Arena, mercredi à 19 h.

Puis, le CH s’envolera à Edmonton où il y disputera deux matchs (16 et 18 janvier) et à Vancouver pour trois rencontres (20, 21 et 23 janvier).

Le Canadien disputera son premier match à domicile, le jeudi 28 janvier, au Centre Bell, alors qu’il fera face aux Flames de Calgary.