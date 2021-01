Joey Saputo se fait critiquer à Bologne

Si l’Impact risque d’avoir une des plus petites masses salariales de la MLS en 2021, ce n’est guère mieux à Bologne, selon le journaliste.

« Saputo a dit désirer voir le club aller chercher 52 points, mais il n’a pas injecté un seul sou dans le club depuis. Après un mercato déjà décevant l’été dernier, c’est le silence complet présentement. Il y a un sérieux manque de désir d’investir dans le club.

« Le club a une fiche de 0-3-5 depuis les huit derniers matchs et le club glisse au classement. Cette faible et pâle philosophie « d’attendre et voir » est en train d’anéantir l’intérêt pour l’équipe. L’entraineur n’a plus d’explications à offrir. C’est le résultat de faibles performances, de jeu prévisible, de fatigue et de manque de profondeur de qualité. Sans mentionner, l’absence du vrai marqueur. »

Labanti s’inquiète aussi du fait que Saputo ne réagit pas aux critiques des partisans et des médias.

« Les investisseurs dans le club s’inquiètent. À un moment donné il devra venir ici en personne s’expliquer et surtout essayer de mettre un frein à cette glissade causée par ses erreurs, des erreurs qui pourraient causer des dommages irréparables au club. »

Saputo est propriétaire du FC Bologne depuis 2014.