Entrevue de Mario Langlois avec Marc Bergevin | «C’est le temps de passer le flambeau à nos jeunes»

À deux jours du début de saison du Canadien de Montréal, le directeur général Marc Bergevin était l’invité des Amateurs de Sports.

Depuis le début du camp d’entraînement du Canadien de Montréal en vue de cette saison inhabituelle de 56 parties en raison de la pandémie de la COVID-19, on sent un vent d’optimisme au sein des joueurs, de la direction et des partisans du Tricolore.

Grandes attentes

Les dirigeants n’ont pas caché qu’ils avaient de grandes attentes pour cette nouvelle édition du CH.

En entrevue avec Mario Langlois lundi, le directeur général Marc Bergevin a confirmé que ses joueurs étaient heureux et fébriles d’entamer cette saison particulière.

Selon le DG, les changements apportés au cours de l’entre-saison, jumelés à l’expérience acquise par les jeunes de l’organisation lors du tournoi des séries, dans la bulle de Toronto l’été dernier, font de cette édition du Canadien de Montréal, une équipe qui peut aspirer aux plus grands honneurs.

Frolik et Perry soumis au ballottage

Acquis récemment, Corey Perry et Michael Frolik ont été soumis au ballottage lundi matin, ce qui a surpris plusieurs amateurs.

Pourtant, lors de leur arrivée à Montréal, les deux vétérans attaquants savaient exactement ce qui les attendait.