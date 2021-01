Match intra équipe | «Parmi les nouveaux venus, Toffoli m’a fait la meilleure impression» -Dany Dubé

«C’était l’fun. Et j’ai aimé ce que j’ai vu. C’est intéressant, surtout là, avec la venue de plusieurs nouveaux joueurs. Le rythme était assez soutenu. Il faut mentionner que les blancs avaient le couteau entre les dents. L’équipe de la Ligue américaine, disons, a été très dynamique. Paul Byron (qui jouait pour les blancs aux côtés Lehkonen et Evans), qui a marqué le premier but du match, a voulu passer le message qu’il était à Montréal pour y rester.»