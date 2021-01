Jour #5 du Camp d’entraînement du CH | Match simulé Blanc-Rouge fort compétitif

«Si on avait joué une équipe dans des matchs présaisons, on aurait eu la moitié de l’équipe. Souvent les vétérans en donnent juste assez pour se préparer pour la saison. Tandis qu’aujourd’hui, on a eu un match plus compétitif qu’on aurait eu contre une autre équipe. Ç’a été très positif pour se préparer. En parlant à des joueurs et des vétérans après le match, ils ont vraiment apprécié parce que c’était encore plus difficile qu’un match présaison»