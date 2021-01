Championnat mondial junior | Les États-Unis devancent le Canada 2-0

Le Canada tente de conserver son titre, ce soir, en affrontant les États-Unis en finale du Championnat mondial de hockey junior présenté à Edmonton.

Équipe Canada junior espère réaliser le premier doublé depuis son incroyable séquence de cinq titres mondiaux successifs de 2005 à 2009. Depuis lors, aucun pays n’a réussi à remporter le Championnat mondial deux années d'affilée.

La fiche de l’équipe canadienne contre les Américains est toutefois peu reluisante depuis plus de deux décennies. Le Canada s’est incliné contre les États-Unis lors des finales de 2004, de 2010 et de 2017. La dernière victoire canadienne contre les Américains lors du match décisif remonte à 1997.

Vive allure

La première période se déroule à vive allure avec des élans partagés jusqu'à mi-chemin de l'engagement, lorsque les Américains commencent à s'installer dans le territoire canadien.

Les États-Unis prennent les devants à 13:25 lorsque Alex Turcotte fait dévier un tir en provenance de la pointe.

Pour la première fois du tournoi, l'équipe canadienne accorde le premier but du match, encaisse un but à cinq contre cinq et tire de l'arrière dans une rencontre.

Les représentants canadiens n'ont pu profiter d'un avantage numérique en fin de période.

But rapide

Les Américains doublent la mise après 32 secondes de jeu en période médiane.

Trevor Zegras récupère une rondelle qui frappe l'arrière du filet de Devon Levi qui pensait que le disque allait se retrouver de l'autre côté. But facile pour l'Américain.

Le Canada résiste à un avantage numérique quelques minutes plus tard et le défenseur Bowen Byram passe près d'inscrire un but lors d'une poussée quand son tir du revers frappe le poteau du gardien américain.

Les Canadiens mettent nettement plus de pression en fin d'engagement, mais ils n'arrivent pas à trouver le fond du filet.

Plus de détails à venir...