Canada-Russie en demi-finale du CMHJ | Duel de gardiens?

Seule équipe invaincue depuis le début du tournoi, le Canada affronte la Russie, lundi à 18 h, lors de la demi-finale du Championnat mondial de hockey junior.

C’est contre ces mêmes Russes qu’Équipe Canada junior (ÉCJ) avait remporté l’or l’an dernier.

Cette fois-ci, les deux grands rivaux s’affrontent en demi-finale du prestigieux tournoi qui est disputé à Edmonton cette année.

En match préparatoire, le 23 décembre dernier, ÉCJ avait blanchi la Russie 1-0.

Duel de gardiens?

Voulant certainement prendre sa revanche, l’équipe russe sera gonflée à bloc et pourra compter sur l’excellent gardien Yaroslav Askarov, premier gardien sélectionné au repêchage de la LNH – au 11e rang, par les Predators de Nashville.

Mais le Canada n’est pas en reste grâce au brio du gardien montréalais de 19 ans, Devon Levi.

Depuis le début du tournoi, la fiche de Levi est de 5-0-0 et il présente une excellente moyenne de but accordé de 0,64 et un pourcentage d'arrêts de 96,7%.

Il était devant le filet du Canada lorsqu’ÉCJ a blanchi les Russes et Askarov le 23 décembre dernier.